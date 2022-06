Voraussetzungen zur Konfliktlösung schaffen

Hilfreich ist, zu Beginn der Zusammenarbeit die Voraussetzungen für die Konfliktlösung zu schaffen und Spielregeln für den Umgang miteinander gemeinsam festzulegen. Darauf lässt sich dann im Konfliktfall zurückgreifen.

Ein Arbeits- und Aufgabenplan für die gemeinsame Zusammenarbeit trägt dazu bei, dass allen klar ist, wie Aufgaben und Ressourcen zugeteilt und was von wem und wann erwartet wird. Damit entschärfen Sie das Konfliktpotenzial auf der sachlichen und fachlichen Ebene.

Nicht alle Konfliktfelder lassen sich damit ausräumen. Die Emotionen der Mitarbeiter und ihre gegenseitigen Sympathien und Antipathien lassen sich nicht in Regeln zwängen. Hier helfen Wertschätzung, Toleranz und Verständnis für den jeweils anderen. Inwieweit das gelebt werden kann, hängt von den einzelnen Personen, aber auch von der Unternehmenskultur und Ihrem Verhalten als Teamleiter oder Teamleiterin ab. Sie sind Vorbild. Investieren Sie also immer in die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Wichtig ist außerdem: Immer beeinflusst die eigene Persönlichkeit die Art und Weise, wie Konflikte behandelt werden. Beurteilen Sie also im Vorfeld selbst, wie Sie bislang mit Konflikten umgehen und was das für die Zusammenarbeit im Team bedeuten könnte.