Grundregeln der Konfliktlösung und beim Konfliktmanagement

Konflikte können vielfältige Ursachen haben, sie können unterschiedliche Formen annehmen und es gibt viele Möglichkeiten zur Bewältigung und Lösung von Konflikten. Aber es gibt kein Patentrezept für die Konfliktlösung. Wichtig ist vor allem:

Konfliktpotenziale und Konflikte rechtzeitig zu erkennen

mit gezielten Fragen Konflikte analysieren

erkennen, um welche Art von Konflikt es sich handelt

die Phase erkennen, in der sich der Konflikt befindet

die passende Vorgehensweise wählen, um den Konflikt zu bearbeiten und zu lösen

Beim Konfliktmanagement kommt es darauf an, dass Konflikte im Unternehmen beschränkt bleiben und nicht immer mehr Personen in einen Konflikt hineingezogen werden. Das kann am Ende viele Bereiche des Unternehmens lähmen, Prozessabläufe massiv stören und Kunden vergraulen. Deshalb müssen Lösungen schnell gefunden werden und die Führungskräfte sind dafür verantwortlich.

Ein gutes Konfliktmanagement und die Vorgehensweisen, Methoden und Werkzeuge für die Konfliktlösung helfen genauso bei Konflikten mit Lieferanten, Partnern oder Kunden. Denn letztlich sind auch hier Menschen mit unterschiedlichen Interessen, Zielen, Erwartungen und Charakteren beteiligt.