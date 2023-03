Beispiele

Wann zu viel Harmonie im Team schadet

Sinkende Leistungsfähigkeit durch sozialen Druck:

Zum Beispiel arbeitet ein Kollege lieber an einem neuen Konzept, statt am Feierabend-Umtrunk mit seinen Kollegen teilzunehmen. Dies kann zu Ausgrenzung und am Ende sogar zu Mobbing führen.

Schlechte Entscheidungen, weil Meinungsverschiedenheiten nicht akzeptiert sind:

Wenn abweichende Meinungen sanktioniert werden, bleibt die inhaltliche Diskussion aus. Widerspruch wird nicht mehr geäußert und Alternativen bleiben ungeprüft.

Unehrlichkeit und nicht angesprochene Probleme:

Unterdrückte Themen werden auf dem Flur besprochen, während sie beim Meeting nur abgenickt werden. Probleme werden so unter den Tisch gekehrt, statt offen im Meeting darauf einzugehen.