Was ist Groupthink?

Groupthink oder Gruppendenken bezeichnet ein Phänomen, bei dem sich alle Personen der Haltung der Mehrheit anschließen – unabhängig davon, welche Meinung sie selbst vertreten. Sogar dann, wenn die betroffenen Personen überzeugt davon sind, dass die Ansicht oder Annahme der Gruppe falsch ist, passen sie sich an.

Ursprünglich wurde der Begriff Groupthink vom amerikanischen Psychologen Irving Janis geprägt, der sich in den 1970er-Jahren mit außenpolitischen Entscheidungen in Amerika beschäftigte. Er nahm an, dass einige Entscheidungen nur aufgrund der Gruppendynamik zustande kamen.

Janis war überzeugt: Wenn Menschen gegen ihre Überzeugung handeln und wider besseres Wissen entscheiden – nur um sich der Mehrheit anzuschließen –, kommt nichts Gutes dabei heraus.