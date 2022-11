So fördern Sie Eigeninitiative und Ideenreichtum – Beispiele guter Kommunikation

Ideenreichtum kann man nicht befehlen. Und natürlich werden nicht alle Beschäftigten von jetzt auf gleich zu Neudenkern. Manche wollen das auch nicht. Ihnen sind präzise Regeln und klare Anweisungen lieber. Jahrelange hierarchische Prägung hat sie daran gewöhnt. Das schiebt man nicht so einfach beiseite.

Viele können aber sachte an mehr Eigeninitiative herangeführt werden, zum Beispiel über Fragen wie diese:

Mich interessiert Ihre ganz persönliche Meinung zu folgendem Thema … Interessant, und wie könnte das im Einzelnen aussehen? Und was dächten wohl die Kollegen/ Kunden darüber?

Ich habe mir zum Thema … die folgenden Gedanken gemacht, die ich gerne einmal mit Ihnen besprechen wollte: … Was geht in Ihnen vor, wenn Sie das hören? … Habe ich womöglich etwas vergessen oder in der Eile übersehen?

Angenommen Sie wären bei dieser Frage/ in diesem Projekt der Entscheider, was würden Sie tun? … Oh, interessant! Und welche Überlegungen bringen Sie zu dieser Entscheidung?

Was würden Sie an meiner Stelle noch ergänzend erwägen? … Was würden Sie aus Sicht der Kollegen noch zusätzlich tun? … Und was würden Sie keinesfalls tun? … Interessant! Und aus welchen Gründen ist das so wichtig für Sie?

Gesetzt den Fall, wir würden das morgen schon umsetzen. Was würde dann passieren? … Was müssten wir unbedingt noch beachten? … Und was sollten wir gegebenenfalls ändern?

Was würde ein unbeteiligter Beobachter/ ein neutraler Dritter/ unser bester Kunde zu der Idee sagen? …

Wie sehen Ihre Kollegen – ohne jetzt Namen zu nennen – die Situation? … Und was würden diese mir raten?

Wenn es einen Punkt gibt, den wir in diesem Projekt unbedingt noch verbessern müssten, was wäre dann das Wichtigste für Sie? … Und aus Sicht des Kollegen/ Kunden betrachtet?

Wenn es eine Sache gibt, die diese Idee womöglich zum Scheitern brächte, was wäre da aus Ihrer Sicht der kritischste Punkt? … Und was würden sich wohl die Kunden von uns dazu am meisten wünschen?

Diese Liste lässt sich beliebig erweitern und für eine jeweilige Situation feinjustieren.