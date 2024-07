Bewerbung nach der Selbstständigkeit begründen

Ein festes Einkommen, geregelte Arbeitszeiten und pünktlich Feierabend – davon können die meisten Selbstständigen nur träumen. Wenn bei aller Arbeitslast auf dem eigenen Konto trotzdem Ebbe herrscht, locken die Sicherheiten des Angestelltenverhältnisses umso mehr.

Kein Wunder also, dass viele gebeutelte Selbstständige sich wieder nach einem gewöhnlichen Job mit etwas mehr Beständigkeit sehnen. Doch selbst wenn diese Erwägungen einleuchten, sollten sie in Ihrem Anschreiben so besser nicht durchklingen.

Stattdessen gilt es, der Entscheidung gegen die Selbstständigkeit und für das Angestelltenverhältnis eine positive Bedeutung zu geben. Sie sollte überlegt und bewusst getroffen wirken. Entscheidend ist dabei, wie die Motivation für die Neuausrichtung begründet wird.

Der Bewerber sollte betonen, dass er eine Entwicklung „hin zu“ einer neuen Position anstrebt – und nicht „weg von“ bisherigen Aufgaben und Verantwortungen. Die Bewerbung ist ein Aufbruch, keine Flucht. Wie Sie diese Neuorientierung verpacken, hängt natürlich von Ihrer Vita ab.

Eigene Fähigkeiten und Stärken besser nutzen

Während der Selbstständigkeit konnten Sie weitreichende fachliche Kenntnisse sammeln, die sich allerdings in Teamarbeit besser in erfolgreiche Projekte ummünzen lassen.

Schließlich erlaubt Ihnen das Angestelltenverhältnis ein stärker fokussiertes Arbeiten, weil die Nebengeräusche der Selbstständigkeit (Selbstmarketing, Steuerfragen, Rechtliches etc.) entfallen.