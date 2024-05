Wie wird der E-Mail-Text formuliert?

Wenn Sie das Anschreiben als Anhang anfügen, verwenden Sie dafür das Format PDF und formulieren Sie einen kurzen E-Mail-Text:

Sehr geehrter Herr Müller,

im Anhang dieser E-Mail finden Sie meine Bewerbungsunterlagen auf die Position für die Filialleitung Ihrer Filiale in Karlsruhe (Kennziffer 66778).

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören und mich persönlich bei Ihnen vorzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

Hanna Meyer

Bahnhofstraße 12

76337 Karlsruhe

Tel. 0721-123456

hanna.meyer@posteo.de

Sie können in der E-Mail in zwei bis drei kurzen Sätzen die wichtigsten Aspekte aus Ihrem Anschreiben bereits nennen. Sagen Sie, welche Erfahrungen Sie mitbringen und was Sie besonders auszeichnet. Beispiel:

Ich bin seit 10 Jahren im Bereich ... tätig und hatte im letzten Jahr die Personalverantwortung für vier Kolleginnen und Kollegen. Nun möchte ich weitere Leitungsaufgaben übernehmen und meine Erfahrungen in Ihrer Branche einbringen. Alle weiteren Informationen zu meiner Person und das Anschreiben finden Sie im Anhang.