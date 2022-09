Eigene Stärken für den Beruf ermitteln

Was tun Sie beruflich und privat besonders gerne?

Meist hat man seine persönlichen Stärken und Kompetenzen genau dort, wo man Spaß am Thema und an den Tätigkeiten hat. Wichtig ist: Was tut man gerne? Für diese Dinge engagiert man sich, bringt sich ein, sammelt Fachwissen und Erfahrung und investiert viel Zeit. So baut man seine Stärken immer weiter aus - was sich im Berufsleben dann auf die eine oder andere Weise auszahlt.

Gleichzeitig sollte man dieses Engagement und diese Investitionen mit anderen Lebensbereichen vergleichen: Wie bewerten Sie Beruf und Arbeit gegenüber anderen Lebensbereichen? Wer im Berufsleben alles gibt und sein Privatleben vernachlässigt, ist nicht zwangsläufig zufriedener. Es geht also nicht nur um Ihre Berufsperspektiven und fachlichen Stärken, sondern auch um Ihre Bedürfnisse im Privatleben und Ihr persönliches Wohlbefinden.

Diese Fragen können Ihnen bei Ihrer persönlichen Einschätzung helfen:

Wenn Ihr Bild auf einem Zeitschriftencover erscheinen würde, welche Zeitschrift wäre das und wie würde der Titel lauten?

Was beschäftigt Sie momentan sehr?

Was war eine schwierige Entscheidung, die Sie in Ihrem Leben treffen mussten? Wie haben Sie diese Entscheidung getroffen?

Was haben Sie allein auf die Beine gestellt?

Was wäre Ihr Ideal-Beruf, wenn Sie die freie Entscheidung hätten?

Gegen welche Berufe würden Sie sich entscheiden?

Was vermissen Sie in Ihrem Leben?

Was sitzt Ihnen im Nacken?

Denken Sie an eine Person, die für Ihr bisheriges Leben bedeutsam ist: Beschreiben Sie fünf Eigenschaften dieser Person.

Was machen Sie mit links?

Wie würden andere Ihre persönlichen Stärken und Ihre Schwächen beschreiben?

Was machen Sie gerne?

Worüber stolpern Sie?

Die Analyse Ihrer Fähigkeiten, die bestenfalls Ihren Vorlieben entsprechen, sagt etwas über Aufgabengebiet und Funktion aus, die am besten zu Ihnen passen. Stimmen Ihre ermittelten Fähigkeiten nicht mit Ihren aktuellen Aufgaben überein, spricht das dafür, einen Wechsel Ihrer beruflichen Situation zu erwägen.