Zusammenhang von Stärken und Schwächen bei Persönlichkeits-Typen

Was zum persönlichen Erfolg führen kann – Erfolgs-Verursachung

Für die Generierung von Erfolg hat sich in der Praxis als zentrale Erkenntnis herausgestellt:

Der Einsatz der persönlichen Stärken führt relativ leicht zum Ziel, wenn damit eine Leistung verbessert oder gesteigert werden kann.

Persönliche Schwächen behindern mehr oder weniger den Erfolg, wobei die Persönlichkeits-Struktur der Partner maßgebend ist, wie stark behindert wird.

Nicht-Stärken sind weitgehend erfolgsneutral, sodass ihr Ausbau – soweit sie kein Hindernis darstellen – eine Energie-Verschwendung bedeutet.

Diese Erkenntnisse sind ebenso uralt wie das Wissen der Stoiker und das Wissen um die menschlichen Temperamente. Im Jahr 1917 (anlässlich des Eintritts der USA in den 1. Weltkrieg) hat der deutschsprachige Theologe Reinhold Niebuhr diese Weisheiten des Altertums in einer Predigt in New York wie folgt zusammengefasst (weltweit als „Gelassenheits-Gebet“ bekannt):

Gott gebe mir

die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und

die Weisheit, das eine vom andern zu unterscheiden.

Diese Gedanken können im Hinblick auf die vorstehend präsentierten Erkenntnisse der Erfolgs-Verursachung auch konkretisiert und wie folgt formuliert werden:

Gott gebe mir die Gelassenheit und Selbst-Akzeptanz, meine Nicht-Stärken (und die der anderen) anzunehmen, und die Kraft, den Mut und vor allem den Willen, gegen meine Schwächen, die ich ändern kann, anzugehen. Bitte, schenke er mir die Klarheit und Weisheit, Schwächen und Nicht-Stärken voneinander zu unterscheiden.

Wer seine Persönlichkeits-Struktur analysiert, seine genetisch fundierten Stärken und Nicht-Stärken erkennt und sich die Ursachen der echten Schwächen bewusst macht, gewinnt fundierte Selbsterkenntnis. Daraus lassen sich Empfehlungen formulieren als Grundlage für eine effiziente und effektive Verursachung von Erfolg: