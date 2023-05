Warum Schlüsselkompetenzen wichtig sind

Das sind vier gute Gründe, um Soft Skills zu verbessern und sich neue Schlüsselkompetenzen anzueignen:

1. Mehr Erfolg im Beruf

Wer Schlüsselkompetenzen mitbringt, weiß im Beruf, worauf es ankommt, kann klare Ziele setzen und diese stringent verfolgen und erreichen.

Methodisches Wissen und strukturiertes Vorgehen erleichtern die Arbeit. Zudem kommen diejenigen, die über Schlüsselqualifikationen verfügen, besser mit Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitenden aus, weil sie sich in deren Situation hineinversetzen können und so in der Lage sind, unterschiedliche Ziele und Interessen zu berücksichtigen.

2. Lebenslang Lernen

Hinzu kommt: Wer eine Ausbildung abschließt oder eine bestimmte Position erreicht hat, hört nicht mit dem Lernen auf. Nicht nur die Menge des verfügbaren Wissens ist heute enorm, auch die geringe Halbwertszeit des Wissens erfordert ein lebenslanges Lernen. Das betrifft Technologien, Medien, rechtliche Entwicklungen und vieles mehr.

Hier sind Handlungs- und Lernkompetenzen gefragt, um sich neues Wissen anzueignen, altes abzulegen und um effektiv zu lernen. Fachwissen ist oft sehr speziell. Das erfordert wiederum Kompetenzen, um Wissen zusammenzufügen und anderen zu vermitteln. Es ist vorteilhaft, wenn man anderen etwas verständlich erklären kann.

3. Relevanz bei der Ausbildung

Während Bewerberinnen und Bewerber oder Mitarbeitende in ihrer Ausbildung oder im Studium das relevante Fachwissen vermittelt bekommen, spielen dort die „weichen“ Fähigkeiten, die sogenannten Soft Skills, eine eher untergeordnete Rolle. Dabei erwarten Unternehmen, dass Berufsanfänger zu gleichen Teilen Schlüsselqualifikationen und fachliche Qualifikationen mitbringen.

Die Wirklichkeit sieht anders aus: Die Betriebe klagen, viele Bewerber hätten nur eine mangelhafte Allgemeinbildung und es fehle an methodischem Wissen. Sie kommen mit neuen Aufgaben nicht zurecht, sie haben Probleme beim Zeitmanagement, können keine Besprechungen leiten oder gehen allgemein unstrukturiert an ihre Arbeit.

4. Umgang mit Veränderungen

Unternehmen erwarten, dass die Beschäftigten sich schnell in veränderliche Organisationsstrukturen (wie etwa agiles Arbeiten, Teamarbeit oder hybride Arbeit) einbringen, dass sie sich das Wissen zu neuen Technologien aneignen, kundenorientiert handeln, neue Arbeitsmittel schnell beherrschen und mit zunehmender Internationalisierung zurechtkommen.

Schlüsselkompetenzen ermöglichen den Mitarbeitenden, mit Veränderungen besser zurechtzukommen. Sie bringen Flexibilität, Offenheit und Resilienz mit. Dadurch geraten die Mitarbeitenden bei Veränderungen auch weniger in Stress.