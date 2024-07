Excel-Formel für die Berechnung des Quartals aus einem Datum

Das Berechnen des Quartals eines Datums in Excel ist eine häufig vorkommende Aufgabenstellung in der täglichen Praxis. Denn in Berichten und Dashboards müssen Daten oft nach Quartalen aggregiert und dargestellt werden.

Da meist nur das Datum vorliegt, muss das Quartal daraus berechnet werden. In Excel nutzen Sie dafür die Formel:

=AUFRUNDEN(MONAT(A1)/3;0)

A1 steht hier für die Zelle, in der das Datum angegeben ist.