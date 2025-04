Sie bekommen jetzt den Umsatz des Vorjahres in dieser Spalte dargestellt.

Sie haben die Abfrage mit sich selbst über die Spalte Vorjahr verknüpft. Diese Spalte (Vorjahr) enthält die Jahreszahl der aktuellen Zeile verringert um den Wert 1. Über diese Spalte verknüpfen Sie die gleiche Abfrage mit der Jahreszahl der jeweiligen Zeile. Sie erhalten somit den Umsatz des Vorjahres in der jeweiligen Zeile.

Beachten Sie: Für das erste Jahr in der Tabelle mit den Umsatzzahlen gibt es keine Umsatzwerte für das Vorjahr. In der Power-Query-Tabelle steht deshalb in den entsprechenden Zeilen der Wert „null“.