Für manche Kunden ist der „anonyme“ Verkauf über den Innendienst zu wenig. Sie wollen das persönliche Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Und manche Produkte und Dienstleistungen sind so komplex, dass sie sich nur in einem längeren Gespräch und in einer Präsentation vor Ort erklären und vermitteln lassen. Deshalb braucht es den vergleichsweise teuren Außendienst.

Aber auch in diesen Fällen kann der Innendienst den Außendienst ergänzen und unter bestimmten Rahmenbedingungen aktiv selbst verkaufen. Insbesondere dann, wenn es sich nicht um einen Neukunden oder Erstkunden handelt, sondern um einen bestehenden Kunden, der regelmäßig beim Unternehmen kauft. Denn dann sind Gespräche und Abstimmungen auch auf virtuellem Wege und online möglich.