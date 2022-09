Der Innendienst unterstützt den Außendienst

Stimmen Sie die Aufgabenverteilung zwischen Innendienst und Außendienst aufeinander ab. Planen Sie die Prozesse der Zusammenarbeit und klären Sie dabei:

Wie zufriedenstellend funktioniert in Ihrem Unternehmen das Zusammenspiel zwischen Innendienst und Außendienst im Vertrieb?

Wo gibt es Verbesserungspotenziale?

Wie können diese Potenziale ausgeschöpft und Prozesse optimiert werden?

Halten Sie in der folgenden Vorlage fest, wie die Zusammenarbeit zwischen Innendienst und Außendienst in Ihrem Unternehmen bislang funktioniert und was verändert oder verbessert werden sollte.