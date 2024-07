Wie Innendienst und Außendienst zusammenarbeiten

3. Kundenbesuch und Vorstellung der Leistungen: Außendienst

Der Außendienst besucht den Kunden und stellt das Unternehmen, seine Produkte und Leistungen vor. Hat der Kunde Interesse, klärt der Außendienst die Kundenanforderungen möglichst exakt ab.

Er dokumentiert alle Ergebnisse des Gesprächs in der Kontaktdatenbank und stellt diese Informationen dem Innendienst zur Verfügung. Die nächsten Schritte, die mit dem Kunden besprochen wurden (Verbleib), werden ebenfalls festgehalten.

Nicht immer ist dazu ein persönlicher Besuch des Kunden durch den Außendienst notwendig. Gegebenenfalls kann dieses Gespräch auch virtuell und online geführt werden.

4. Angebotserstellung: Außendienst in Abstimmung mit Innendienst

Der Außendienst erstellt ein Angebot für den Kunden, denn er weiß am besten, was mit dem Kunden besprochen wurde und was für den Kunden wichtig ist. Dabei kann oder muss er sich inhaltlich bezüglich technischer Spezifikation, Lieferzeiten, Lieferterminen, Liefermengen und Preisen mit dem Innendienst abstimmen.

In jedem Fall muss der Innendienst über die Angebotsabgabe und die Inhalte informiert werden (Angebotskopie an den Innendienst).

Bei Bedarf werden weitere Informationen eingeholt – bei der Produktentwicklung im eigenen Unternehmen oder beim Kunden (Rückfragen bei Unklarheiten). Hier stimmen sich Außendienst und Innendienst ab, wer welche Informationen einholt.

Empfehlenswert ist, wenn der Kontakt zum Kunden ausschließlich über den Außendienst erfolgt. Denn so hat der Kunde einen eindeutigen Ansprechpartner und der Außendienst kann die Beziehung zum Kunden verstärken.