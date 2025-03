Datentabellen in Power Query zusammenführen

Nachdem Sie die Januar-Daten in Power Query hochgeladen haben, können Sie diese nun in die Februar-Abfrage übernehmen. Dann können Sie die jeweiligen Umsätze in einer Tabelle zusammenführen und miteinander vergleichen.

Markieren Sie hier zunächst die Februar-Abfrage und aktivieren Sie anschließend die folgende Befehlsfolge im Menüband von Power Query:

Start > Kombinieren > Abfragen zusammenführen.