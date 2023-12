7. Stellhebel für Preise und Gewinnmarge kennen

Wenn das Absatzpotenzial mit bestehenden und neuen Kunden erschöpft ist, bietet sich der Preis als weiterer Stellhebel für mehr Umsatz an. Die Bedeutung des Preises unterschätzen viele Verkäufer. Sie haben sich damit abgefunden, dass in weitgehend gesättigten Märkten die Preise fallen. Also verwenden sie wenig Energie darauf, bessere Preise auszuhandeln.

Dabei können sie zumindest beeinflussen, wie schnell die Preise fallen. Wo steht zum Beispiel geschrieben, dass Preisnachlässe stets in 5er-Schritten erfolgen müssen? Sind nicht auch 3,75 Prozent möglich? Oder: Warum muss das Skonto 3 Prozent betragen? Sind nicht auch 2,25 Prozent möglich?

Um solche Prozentpunkte feilschen Verkäufer nicht ausreichend. Dabei sind das keine Peanuts. Im Gegenteil: Sie entscheiden in ihrer Summe oft darüber, ob ein Unternehmen mit Gewinn arbeitet. Dies sollte die Verkaufsleitung ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anhand von Rechenexempeln immer wieder verdeutlichen.

Ein Beispiel: Ein Zulieferer macht mit einem Automobilhersteller im Jahr 500.000 EUR Umsatz. Die Umsatzrendite beträgt fünf Prozent. Also zieht der Zulieferer aus dem Kontrakt einen Profit von 25.000 EUR.

Gestehen die Verkäufer dem Kunden nur ein halbes Prozent Preisnachlass zu, sinkt der Gewinn des Zulieferers um 2.500 EUR. Das sind 10 Prozent weniger Gewinn. Um diesen Gewinnverlust auszugleichen, müssten die Verkäufer 50.000 EUR Neuumsatz generieren.

Verdeutlicht man Verkäufern solche Zusammenhänge und fragt sie dann: Was ist einfacher, einem Bestandskunden 0,5 Prozent weniger Rabatt zu gewähren oder 50.000 EUR Neuumsatz zu generieren, dann lautet ihre Antwort stets: „weniger Rabatt gewähren“.