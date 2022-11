Der Preis ist nur ein Faktor bei der Kaufentscheidung

Verkäufer, die häufig an der Hürde Preis scheitern, sollten sich deshalb immer wieder klar machen: Der Preis ist nur einer von vielen Faktoren, die für die Kaufentscheidung von Bedeutung sind. Ansonsten dürfte es keine Anbieter von Luxusartikeln geben. Ausschlagend für die Kaufentscheidung ist letztlich immer, ob der Kunde das Produkt als „preiswert“ erlebt.

Das heißt, ob der ihm gebotene Nutzen – aus seiner Sicht – in einer angemessenen Relation zum Preis steht. Das gilt sogar für Schnäppchenjäger. Auch sie kaufen nicht alles, was „billig“ ist. Sie kaufen nur das, was ihnen aus ihrer Sicht eine gute Kosten-Nutzen-Relation bietet. Genau das müssen Verkäufer ihren Kunden vermitteln – eine klassische Verkäuferaufgabe!

Für Kunden wird der Preis erst dann zum Problem, wenn dessen Höhe in keinem angemessenen Verhältnis zum Nutzen steht. Je attraktiver ein Produkt aus Kundensicht, umso mehr ist er bereit, dafür zu bezahlen. Also ist es die Aufgabe von Verkäufern, ihr Produkt so zu präsentieren, dass beim Kunden das Gefühl entsteht, dieses aus irgendeinem Grund kaufen zu müssen. In diesem Moment relativiert sich der Preis für ihn.