Preise, Preiswahrnehmung und Preiswirkung auf den Kunden

Preislernen in der Vorkaufphase

Noch bevor ein Kunde ein Produkt kauft, sind die folgenden Einstellungen und Wahrnehmungen zu Produkten und ihren Preisen von Bedeutung:

Preiserlebnis und Preisemotion

Das Preiserlebnis und die Preisemotion beschreiben die Einstellung eines Kunden zum Preis. Beide Faktoren zeigen auf, was der Kunde allgemein über Preise weiß und was er von ihnen hält. Sie sind die Basis dafür, welche Gefühle ein bestimmter Preis beim Kunden erzeugen kann. Mit diesem Gefühl kann ein Kunde aktiviert werden, um den Kauf des Produkts in Betracht zu ziehen.

Preispräferenz

Die Preispräferenz drückt aus, welche Preiserwartungen der Kunde hat – unabhängig davon, um welches Produkt es geht. Manche Kunden schauen nur auf den Preis, und der soll möglichst niedrig sein. In Verhandlungen erwarten sie einen Rabatt von mindestens X Prozent. Oder der Kunde reagiert besonders sensibel auf Sonderangebote und wartet mit dem Kauf immer darauf, dass der Preis reduziert wird (Schnäppchenjäger).

Preisinteresse

Ein Preisinteresse zeigt der Kunde dann, wenn er sich gezielt über den Preis eines bestimmten Produkts informieren will und diesen mit anderen Leistungsmerkmalen dieses Produkts und mit den Angeboten der Wettbewerber vergleicht.

Preiswahrnehmung

Dann kommt es zur Preiswahrnehmung im konkreten Fall. Der Kunde sieht das Preisschild oder liest die Preise in einem schriftlichen Angebot. Das erfolgt in einem Prozess des Sehens eines Preises und der kognitiven Verarbeitung. Der Kunde wandelt die Ziffernfolge auf einem Preisschild oder die Aussage des Verkäufers in ein Muster um, das Grundlage für seine Beurteilung und Preisbewertung ist.