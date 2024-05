6. Anreize und Vorteile nennen

Heben Sie besondere Anreize oder Benefits hervor, die Ihr Unternehmen bietet, wie zum Beispiel Bonusprogramme, zusätzliche Urlaubstage, berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten oder betriebliche Altersvorsorge.

Positives Beispiel

Wir bei der Muster GmbH verstehen, dass die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden direkt zu unserem Unternehmenserfolg beiträgt. Deshalb bieten wir eine Reihe von attraktiven Mitarbeitervorteilen und Anreizen:

Bonusprogramme: leistungsabhängige Prämien, die Ihre Arbeit und Ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg belohnen

Zusätzliche Urlaubstage: Neben den gesetzlichen Urlaubstagen erhalten unsere Mitarbeitenden fünf zusätzliche Urlaubstage pro Jahr.

Berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten: Wir investieren in Ihre berufliche Entwicklung durch Zugang zu Fachkonferenzen, Weiterbildungsseminaren und E-Learning-Plattformen.

Betriebliche Altersvorsorge: attraktive betriebliche Altersvorsorgepläne, die Ihnen Sicherheit für Ihre Zukunft bieten

Negatives Beispiel

Wir bieten verschiedene Anreize und Benefits an, um ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Dieses Beispiel ist zu vage und bietet keine konkreten Details über die Anreize oder Benefits, die das Unternehmen bietet. Es fehlt an Informationen, die potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern helfen, die Vorteile einer Anstellung bei diesem Unternehmen zu verstehen. Dadurch könnte das Interesse an der ausgeschriebenen Stelle sinken, da die Bewerberinnen und Bewerber nicht genau wissen, was Ihr Unternehmen mit seinen Angeboten von anderen Unternehmen unterscheidet.