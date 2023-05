Positives Textbeispiel

Die methodische Gestaltung des Lernens orientiert sich zunehmend an den realen Entwicklungen in der Gesellschaft. Sie orientiert sich auch an den Entwicklungen in der Kultur und der Wirtschaft. Das Wissen wird bedarfsgerecht imprägniert, zum Beispiel durch Begeisterung, Leidenschaft, Neugier oder Fantasie. Ebenso wird das Wissen mit Vorsicht, Bedachtsamkeit oder Angst verknüpft.