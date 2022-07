Wie Sie Low Performer im Bewerbungsverfahren erkennen

Das Anforderungsprofil für eine Stelle muss klar sein

Wer eine Stelle im Unternehmen neu besetzen will, sollte sehr genau wissen, was er sucht. Die Erwartungen an den potenziellen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin müssen klar im Anforderungsprofil formuliert werden. Es ist der erste Anhaltspunkt, um Low Performer zu erkennen.

Schon bei der Ausschreibung der Stelle und beim Anforderungsprofil für eine Bewerbung kommt es darauf an, die erfolgskritischen Faktoren genau zu benennen. Denn das sind die Anforderungen an Bewerber und Bewerberinnen, die darüber entscheiden, ob der Job später gut oder schlecht erfüllt wird.

Bei der Beschreibung des Anforderungsprofils sind leere Schlagworte wie „dynamisch“, „leistungsbereit“ oder „teamfähig“ nicht sehr hilfreich. Wichtig ist, dass so genau wie möglich gesagt wird, was damit gemeint ist. Um das herauszuarbeiten, müssen die Aufgaben und Tätigkeiten, die für die zu besetzende Stelle typisch sind, klar sein.

Daraus lässt sich auch das Anforderungsniveau bestimmen. Es legt fest, in welcher Tiefe und wie umfassend oder selbstverständlich ein Mitarbeiter entsprechende Kompetenzen mitbringt, welche Erfahrungen er sammeln konnte, ob er Grundkenntnisse besitzt oder Experte in diesem Bereich ist.

Hilfreich ist zu unterscheiden, ob die Anforderungen zwingend notwendig sind: Muss-Anforderungen. Oder ob sie ergänzend helfen, sich schneller in den neuen Aufgabenbereich einzulernen, Schulungen zu sparen oder ob dann die Zusammenarbeit schneller und reibungsloser abläuft: Kann-Anforderungen.

Schließlich können nicht nur solche Anforderungen relevant sein, die derzeit wichtig sind, sondern auch solche, die für die Zukunft Bedeutung haben. Denn wenn sich die Aufgaben später ändern, kann aus einem Beschäftigten, der durchschnittliche Leistungen bringt, ein Minderleister werden.