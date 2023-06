Anforderungsprofil erstellen – diese 6 Aspekte sind wichtig

Wer eine Stelle im Unternehmen besetzen will, sollte sehr genau wissen, was er sucht. Die wichtigste und schwierige Aufgabe der Personalbeschaffung ist es, das Anforderungsprofil zu entwickeln und schriftlich zu formulieren.

Beim Erstellen des Anforderungsprofils kommt es auf folgende Aspekte an:

1. Erfolgskritische Faktoren beschreiben

Beschreiben Sie für das Anforderungsprofil die erfolgskritischen Faktoren für die zu besetzende Stelle. Das sind die Anforderungen an die Bewerberin oder den Bewerber, die darüber entscheiden, ob der Job später sehr gut oder schlecht erfüllt wird. Halten Sie also fest: Was muss die Person an dieser Stelle in jedem Fall richtig und gut erfüllen und deshalb können?

Dabei ist hilfreich, wenn Sie sich zunächst diese Frage stellen: Was kennzeichnet eine Person, die über Jahre hinweg auf der zu besetzenden Stelle herausragende Leistungen zeigt – im Vergleich zu einer weniger erfolgreichen Person auf dieser Stelle?