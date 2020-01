Beschreibung

Für Unternehmen zahlt es sich aus, in Maßnahmen der Personalbindung oder Mitarbeiterbindung zu investieren. Denn wenn sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrem Unternehmen emotional verbunden fühlen, schlägt sich das positiv auf Produktivität, Kundenservice und Umsatz sowie Innovationsfähigkeit, Wandlungsbereitschaft und Image des Unternehmens aus. Nutzen Sie die Kennzahlen aus dem Personalcontrolling und bestimmen Sie den Grad der Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterloyalität mit den Excel-Vorlagen Übersicht Mitarbeiterbindung und die Gründe sowie Kennzahlen zur Analyse der Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität.



Das Austrittsgespräch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Unternehmen freiwillig verlassen haben, ist eine wichtige Grundlage, wenn Maßnahmen zur Personalbindung erarbeitet werden sollen. Hier erfahren Personalverantwortliche, was genau in ihrem Unternehmen im Argen liegt. Nutzen Sie für die Austrittsbefragung die umfassende Vorlage Austrittsgründe mit dem Austrittsfragebogen ermitteln und passen Sie diese gegebenenfalls an Ihre Unternehmensspezifika an. Um die ermittelten Austrittsgründe übersichtlich darzustellen, können Sie zwei Excel-Vorlagen nutzen.



Insbesondere die strategisch wichtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für ein Unternehmen wertvoll und sollen mit geeigneten Maßnahmen im Unternehmen gehalten werden. Lesen Sie, wie Sie Ihre Beschäftigten nach der ABC-Methode bewerten. Nutzen Sie für die systematische und möglichst objektive Differenzierung nach A-, B- und C-Mitarbeitern die Vorlage Wichtige Mitarbeiter erkennen mit acht Unterscheidungskriterien. Für die Erstellung einzelner Mitarbeiterprofile können Sie die Checkliste Einzelne Mitarbeiter nach Leistungsmerkmalen klassifizieren einsetzen.



Die Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterloyalität hängen mit einer Fülle an Bedingungen zusammen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Gehen oder zum Verbleib im Unternehmen motivieren. Weil sich viele Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen auf die Mitarbeiterbindung auswirken, umfasst das Retention Management zahlreiche Instrumente und Maßnahmen der Personalpolitik, der Führung und der Unternehmensgestaltung. Welche Maßnahmen und Instrumente der Mitarbeiterbindung sich eignen, finden Sie zusammengestellt in der Checkliste Instrumente der Mitarbeiterbindung.