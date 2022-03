Kennzahlen für das Personalcontrolling

Kennzahlen-Cockpit für das Personalcontrolling

Einige Unternehmen stellen sich ein individuelles Personalkennzahlen- oder HR-Cockpit zusammen. Durch entsprechende Software unterstützt werden die wichtigen Personalkennzahlen erhoben, aufbereitet und für die jeweilige Zielgruppe zugänglich gemacht. Die Darstellung erfolgt möglichst so, dass die Nutzer auf einen Blick alle Personalkennzahlen sehen können. Dabei sind alle Kennzahlen immer auf dem aktuellen Stand. Verantwortlich dafür ist das Personalcontrolling.

Um die Kennzahlen in einem HR-Cockpit zu systematisieren, bietet sich das Modell der Balanced Scorecard (BSC) an. In Anlehnung an die vier Perspektiven der BSC lassen sich für das Personalmanagement (HR) spezifische Kennzahlen zusammenstellen. Zum Beispiel:

Finanzperspektive – wirtschaftlicher Personaleinsatz: Kennzahlen, die Kosten und Aufwände für Personal beschreiben.

Kundenperspektive – Mitarbeiter: Kennzahlen, die Zufriedenheit, Stimmung, Motivation oder Engagement der Mitarbeiter beschreiben.

Prozessperspektive: Kennzahlen, die die Dauer oder Qualität von Abläufen im Personalmanagement beschreiben.

Perspektive Lernen und Entwicklung: Kennzahlen, die Kompetenzen, Weiterbildung oder Veränderungsbereitschaft in der Belegschaft beschreiben.

Wichtig dabei ist, dass im Rahmen der Personal-BSC unterschieden wird zwischen Kennzahlen, die vergangene Leistungen beschreiben (Spätindikatoren) und solchen, die vor riskanten Entwicklungen in der Zukunft warnen (Frühindikatoren).