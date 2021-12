Wie Sie Kennzahlen als Cockpit oder Dashboard aufbereiten

Kennzahlen sind das Cockpit des Unternehmens

Kennzahlen werden in allen Bereichen und von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen genutzt, um Abläufe zu planen und zu steuern. Sie sind Grundlage für Entscheidungen. Sie zeigen an, wie gut Ziele erreicht werden, und sind Alarmsignal, wenn etwas aus dem Ruder läuft.

Das Problem ist die Fülle von Kennzahlen, die in Unternehmen eingesetzt werden. Um den Überblick zu behalten, werden die wichtigsten Kennzahlen deshalb in einfachen Übersichten zusammengestellt und so aufbereitet, dass man auf einen Blick erkennt, wann eine Aktion erforderlich ist. Diese Kennzahlen-Übersichten werden auch Kennzahlen-Dashboard oder Kennzahlen-Cockpit genannt.