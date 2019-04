Beschreibung

Viele Führungskräfte müssen für die Stellen in ihrem Arbeits- und Verantwortungsbereich Stellenbeschreibungen schreiben und die Aufgaben an einer Position dokumentieren. Das ist aufwendig und oft mühselig. Doch der Aufwand kann sich lohnen, wenn die Stellenbeschreibung auch wirklich genutzt wird. Die Inhalte werden deshalb so zusammengestellt, dass die Stellenbeschreibung einen Zweck erfüllt.



Mit der Vorlage Stellenbeschreibungen formulieren erkennen Sie, welche Inhalte Sie beim Schreiben von Stellenbeschreibungen darstellen müssen oder können. Sie klären vorher den Zweck und erstellen daraufhin die Inhalte. Mit einer solchen Stellenbeschreibung können Sie dann beispielsweise Zielvereinbarungen besser besprechen, Arbeitsbereiche besser voneinander abgrenzen, den Kapazitätsbedarf erkennen und Prozesse optimieren.



In der Vorlage zur Stellenbeschreibung finden Sie außerdem Hinweise darauf, woher Sie die entsprechenden Informationen erhalten. Diese fassen Sie dann zu einer Stellenbeschreibung zusammen. Mit dem Formular Stellenbeschreibung brauchen Sie nur die entsprechenden Inhaltspunkte und Felder zu füllen. Ein Beispiel oder Muster für eine Stellenbeschreibung zeigt, wie das aussehen kann.



Damit Stellenbeschreibungen genutzt werden, müssen sie zuverlässig und aktuell sein. Wie Sie Stellenbeschreibungen prüfen, aktualisieren und regelmäßig pflegen, ist in der Vorlage Organisation Aufbau, Pflege, Einsatz von Stellenbeschreibungen dargestellt.