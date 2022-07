Wie Sie die Leistung von Low Performern beurteilen

Die Stellenbeschreibung als Grundlage der Leistungsbewertung

Stellenbeschreibungen sind ein wichtiges Führungs- und Organisationsinstrument für das Personalmanagement. Mit ihr wird strukturiert und verbindlich dokumentiert:

die Bezeichnung und Charakterisierung einer Stelle in einem Unternehmen

die einzelnen Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Stelleninhabers

die Qualifikationen, Kompetenzen und Fähigkeiten, die er mitbringen muss

die Ziele, die erreicht werden sollen

die organisatorische Einbindung im Unternehmen mit Vorgesetzten und Führungsverantwortung

Mit den Anforderungen und Erwartungen an einen Mitarbeiter, wie sie in der Stellenbeschreibung formuliert werden, lassen sich Erwartungen an die Leistung und an die Qualität der Arbeit ableiten. Damit kann die Mitarbeiterleistung beurteilt werden.

Voraussetzung ist, dass die Stellenbeschreibungen regelmäßig gepflegt, aktualisiert und genutzt werden. Denn Aufgaben und Anforderungen an einem Arbeitsplatz können sich im Laufe der Zeit verändern. In den Mitarbeitergesprächen sollten die Stellenbeschreibungen eingesetzt werden, um über die aktuellen Aufgaben und Anforderungen und die gezeigten Leistungen zu sprechen.