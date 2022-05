Leistungskriterien als Grundlage einer fairen Leistungsbeurteilung

Beispiele für Kriterien zur Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern

Wenn die Anforderungen, Erwartungen und Ziele klar sind, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllen müssen, dann lassen sich daraus die Leistungskriterien oder Beurteilungsmerkmale ableiten. Sie beziehen sich meistens auf die Bereiche:

Arbeitsergebnis, abgleitet aus den vereinbarten Aufgaben nach Menge und Qualität;

Verhalten und Eigenschaften, soweit sie unmittelbar für die Aufgabenerfüllung relevant sind.

Leistungskriterien bezüglich des Arbeitsergebnisses können sein:

erledigte Menge, erzielte Quantität des Arbeitsergebnisses

Arbeitseinteilung

Arbeitsorganisation

Arbeitsqualität

Arbeitstechnik

Arbeitstempo

Auffassungsvermögen

Aufmerksamkeit

Ausdauer

Beherrschung der Arbeitsinstrumente

Belastbarkeit

Einhaltung von Qualitätsvorgaben

Entscheidungsfähigkeit und Entschlussfähigkeit

Fachkenntnis

Flexibilität

Fremdsprachen

Führungsstärke

Geschicklichkeit

Innovationsfähigkeit

körperliche Leistungsfähigkeit

Kostenbewusstsein

Kreativität

mündliches Ausdrucksvermögen

Prioritätensetzung

schriftliches Ausdrucksvermögen

Selbstdisziplin

Selbstmanagement

Sorgfalt

Termineinhaltung

Umsetzungsstärke

Verantwortungsbereitschaft

Zeitaufwand für bestimmte Aufgaben

Leistungskriterien bezüglich des Verhaltens können sein:

Ambitionen

Auftreten

Ausdauer

Ausgeglichenheit

Autorität

Begeisterungsfähigkeit

Bereitschaft zu Veränderungen

Durchsetzungsvermögen

Eingehen auf Andere

Einhaltung von Arbeitszeiten

Einsatzbereitschaft

Empathie

Hilfsbereitschaft

Kommunikationsfähigkeit

Konfliktbewältigung

Kontaktfähigkeit

Kritikfähigkeit

Kundenorientierung

Lernbereitschaft

Motivation

Persönlichkeitsstärke

Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen

Selbstständigkeit

Verhalten gegenüber den Teammitgliedern, Kolleginnen und Kollegen

Überzeugungskraft

Umgangsformen

Verhandlungsgeschick und Verhandlungsstärke

Vertrauenswürdigkeit

Wirkung auf Außenstehende

Zielausrichtung

Zuverlässigkeit

Die Liste der Leistungskriterien ist damit nicht abgeschlossen; es können weitere Kriterien am jeweiligen Arbeitsplatz wichtig sein. Eine eindeutige Zuordnung in die Bereiche Arbeitsergebnisse oder Verhalten ist nicht immer möglich – es kommt darauf an, wie das Kriterium gemeint ist. Dennoch sind diese Leistungskriterien Beispiele dafür, was alles beurteilt werden kann. Im Unternehmen müssen sie passend zur jeweiligen Stelle ausgewählt, angepasst und konkretisiert werden.