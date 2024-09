Was berechnet diese Formel?

Die Formel funktioniert wie folgt. Mit der Funktion TEXT(A2:A32;"TTTT") wird für jedes Datum im Bereich A2:A32 der entsprechende Wochentag als Text ermittelt.

Anschließend wird überprüft, ob die jeweiligen Wochentage mit dem Text in der Zelle D2 übereinstimmen TEXT(A2:A32;"TTTT")=D2.

Ist dies der Fall, dann wird der Wochentag als Text der Funktion Filter als Argument „einschließen (Suchkriterium)“ übergeben FILTER(B2:B32;TEXT(A2:A32;"TTTT")=D2).

Aufgrund dieser Angabe werden dann die entsprechenden Umsätze in der Spalte gefiltert. Nur die Umsätze, die dem Wochentag in der Zelle D2 entsprechen, werden durch die Funktion FILTER(B2:B32;TEXT(A2:A32;"TTTT")=D2) an die nächste Operation übergeben; im Beispiel sind dies nur die Umsätze in Spalte B, die an einem Freitag erzielt wurden.

Die gefilterten Umsätze am angegebenen Wochentag werden also an die Funktion MAX() übergeben, die dann den höchsten Wert aus den gefilterten Umsätzen ermittelt

=MAX(FILTER(B2:B32;TEXT(A2:A32;"TTTT")=D2))