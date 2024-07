Was ist ein Präfix bei Excel?

Ein Präfix ist eine Folge von Zeichen, die am Anfang eines Datenelements oder einer Zeichenkette steht. Sie dient dazu, bestimmte Informationen oder Klassifizierungen hinzuzufügen.

In Excel können Sie mit dem &-Zeichen oder der Funktion VERKETTEN() ein Präfix für bereits vorhandene Zellinhalte erzeugen.

Auch in Power Query gibt es einen Standardbefehl, mit dem Sie in einer Spalte eine Zeichenkette am Anfang hinzufügen können.