Projekte und Projektverlauf mit Multiprojekt-Controlling überwachen

Aufgaben des Multiprojekt-Controllings

Im Verlauf der einzelnen Projekte, die in Ihrem Unternehmen durchgeführt werden, ergeben sich immer wieder neue Situationen. Was in den einzelnen Projekten passiert, soll für eine Analyse im Project Management Office und für das Multiprojektmanagement (MPM) zusammengeführt und aufbereitet werden. So können Sie die einzelnen Projekte auf gemeinsame Ziele ausrichten und bei Bedarf steuernd eingreifen; beispielsweise um:

Konflikte wegen knapper Ressourcen aufzulösen

Projekte, die aus dem Ruder laufen, zu erkennen

Budgets für die Projektarbeit insgesamt auszugleichen und anzupassen

Meilensteine vorzubereiten

Projektergebnisse sicherzustellen und abzunehmen

Im vorigen Abschnitt dieses Handbuch-Kapitels ist erläutert, welche Informationen in den einzelnen Projekten gesammelt und erfasst werden müssen, damit der Projektverlauf und Abweichungen zwischen Soll und Ist sichtbar werden. Jedes Projekt meldet diese Informationen regelmäßig (zum Beispiel einmal monatlich) an Sie. Sie erhalten damit aus jedem Projekt eine Excel-Datei mit den entsprechenden Informationen. Auf dieser Datengrundlage können die Aufgaben des Multiprojekt-Controllings erfüllt werden.