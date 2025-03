Beim Import von Daten in Power Query kann es vorkommen, dass Datumswerte in einem verkürzten Format vorliegen. Ein Beispiel ist die Darstellung 2802 für den 28. Februar 2025 oder 103 für den 1. März 2025. In diesem Excel-Tipp erfahren Sie, wie Sie diese Werte in das richtige Datumsformat umwandeln.