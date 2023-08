Vom guten zum perfekten Vorstellungsgespräch als Führungskraft

Um eine begehrte Stelle als Führungskraft im Unternehmen Ihrer Wahl zu erhalten, müssen Sie sich von anderen Bewerberinnen und Bewerbern positiv abheben. Die folgenden Tipps dienen dazu, aus einem guten Job-Interview ein hervorragendes Gespräch zu machen.

Gestehen Sie Fehler ein.

Über Erfolge und Stärken werden Sie im Vorstellungsgespräch typischerweise häufig sprechen. Bleiben Sie sympathisch und authentisch, indem Sie auch Schwächen, Fehler oder Misserfolge thematisieren – aber nur in Maßen.

Indem Sie zu Fehlern stehen und überzeugend darlegen, dass Sie daraus gelernt haben, beweisen Sie Souveränität, Authentizität und die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Außerdem kommunizieren Sie: Ich kann mit Rückschlägen umgehen und bewahre meine positive Haltung. Das ist eine Fähigkeit, die gerade für Führungskräfte essenziell ist.

Zeigen Sie Ihre Management- und Strategiefähigkeiten.

Bei der Einstellung von Führungskräften ist für Unternehmen entscheidend, dass die Person zur Entwicklung des Teams ebenso beitragen kann wie zum Geschäftserfolg. Dass Sie dazu in der Lage sind, beweisen Sie abermals durch Beispiele aus der beruflichen Vergangenheit und indem Sie beschreiben, was Sie in Ihrem ersten Monat oder in Ihren ersten Monaten in der neuen Position umsetzen würden.

Hierfür legen Sie keine detaillierte Strategie dar; ein grober Umriss genügt. Zum Beispiel:

Im ersten Monat möchte ich die Teammitglieder kennenlernen, mit allen Stärken, Schwächen und individuellen Entwicklungspotenzialen, die es in der Abteilung gibt. Im folgenden Monat werde ich gemeinsam mit dem Team eine Strategie für das kommende Halbjahr ausarbeiten.

Achten Sie auf Details im Ausdruck

Sie sind ein Teamplayer und denken stets im Sinnes des Unternehmens. Das untermauern Sie, indem Sie beim Rückgriff auf erlangte Erfolge und Erfahrungen stets von „wir“ sprechen und seltener von „ich“. Viele Interviewpartner achten auf solche Feinheiten.

Betonen Sie weder einzelne Erfolge und Stärken noch Misserfolge und Schwächen durch eine übertriebene Ausdrucksweise. Der Inhalt zählt und nicht Ihre Worte; Sie möchten nicht prahlerisch oder dramatisch auftreten.

Sagen Sie zum Beispiel nicht:

Ich habe den Teamkonflikt wegen eines nicht erreichten Ziels souverän auf Anhieb gelöst.

Sondern sagen Sie:

Ich habe den Teamkonflikt wegen eines nicht erreichten Ziels so gelöst, dass am Ende alle mit der Lösung einverstanden waren.