Schlüsselqualifikationen Soziale Kompetenz, Empathie und emotionale Intelligenz entwickeln

Was bedeutet Sozialkompetenz im beruflichen Umfeld? Wie kann man soziale Kompetenzen wie Empathie ausbauen und stärken? Wer sich an Gepflogenheiten anpasst, kommt besser an. Aber welche Verhaltensweisen sind sozial akzeptiert und erwünscht?