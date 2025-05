Teamfähigkeit und Unternehmenskultur

Terrence Deal und Allen Kennedy haben in ihrem Buch „Corporate Cultures – the rites and rituals of corporate life” vier Organisationstypologien unterschieden. Die zwei Merkmale der Unterscheidung sind:

In welcher Form sind die Organisation und ihre Mitglieder bereit, Risiken einzugehen? Feedback: Wie schnell erhalten die Mitglieder einer Organisation eine Rückmeldung, ob ihr Verhalten und ihre Handlungen richtig oder falsch sind?

Mit diesen beiden Merkmalen lässt sich eine Matrix mit vier Feldern und vier Organisationstypologien aufspannen: