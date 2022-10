Aufgaben fair und sinnvoll verteilen

„Wie oft habe ich die Möglichkeit, bei der Arbeit das zu tun, was ich am besten kann?“ Das ist ein entscheidender Punkt gerade für Top-Arbeitnehmer. Menschen wollen sich bei der Arbeit verwirklichen.

Natürlich interessieren sich gerade die Besten auch für neue Themen und Aufgabenfelder und natürlich hilft man auch dort aus, wo gerade jemand gebraucht wird. Aber letztendlich will jeder von uns auch bei der Arbeit das tun, was sie oder er am besten kann und am liebsten macht.

Gute Führungskräfte kennen die Talente ihrer Mitarbeiter und versuchen, sie möglichst optimal einzusetzen. Sie berücksichtigen deren Wünsche und Erwartungen besonders bei der Aufgabenverteilung.