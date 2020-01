Maßnahmen und Instrumente der Mitarbeiterbindung

Neue Mitarbeiter einarbeiten, integrieren und binden

Die Einführung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ein Team, eine Abteilung oder in das Unternehmen wird in der Praxis oft stiefmütterlich behandelt und mehr nach dem Zufallsprinzip angegangen. Sie ist nicht durchdacht und nicht vorbereitet. Allzu oft sitzt der neue Kollege dann erst einmal herum und weiß nicht so recht, was er eigentlich tun soll. Seine Chefin hat gerade heute keine Zeit, und die anderen Beschäftigten drücken sich vor der Einarbeitung ihres neuen Kollegen.

Beim Neuen erzeugt das ein mulmiges Gefühl. Handelt es sich für ihn doch um eine intensive und kritische Phase: Er hat vielleicht ein vertrautes Umfeld verlassen, muss sich in einer neuen Situation behaupten und ein soziales Netzwerk aufbauen. Der erste Eindruck kann so getrübt werden, denn in dieser Zeit gleicht er die Realität im Unternehmen mit seinen Erwartungen besonders intensiv ab.

Was der neue Mitarbeiter noch nicht kennen kann, muss durch Transparenz im Arbeitsumfeld vermittelt werden, da sonst Spannungen zwischen Anspruch und Wirklichkeit entstehen. Damit Betroffene das Unternehmen nicht wieder schnell verlassen, sondern sich in ihre neue Position einfinden und einen Bezug zur „neuen beruflichen Heimat“ herstellen, ist eine intensive, geplante und geführte Einarbeitung und Integration notwendig. Deshalb lohnt sich als Instrument der Mitarbeiterbindung die richtige Vorbereitung und Planung des Einstiegs einer neuen Mitarbeiterin oder eines neuen Mitarbeiters. Im Vordergrund stehen:

Der Mitarbeiter soll sich schnell wohlfühlen und schnell integriert werden.

Er braucht alle wichtigen Informationen und muss alles Wichtige kennenlernen.

Die Technik, die er braucht, muss funktionieren.

Der Mitarbeiter kann sich schnell einarbeiten und produktiv sein.

Das Unternehmen kann bis zum Ende der Probezeit die Leistung einschätzen.

Manche Unternehmen haben dafür eine spezielle Einführungsbroschüre, eine Dokumentation oder ein ausführliches Handbuch „Für neue Kolleginnen und Kollegen“ entwickelt, das sie mit dem Einstieg des Mitarbeiter übergeben. Doch es muss sich auch jemand kümmern. Das ist die Aufgabe jeder Führungskraft.

Dafür gibt es die folgenden, bewährten Möglichkeiten zur Gestaltung des Prozesses zur Mitarbeitereinführung; sie sind gleichzeitig wichtige Maßnahmen der Mitarbeiterbindung: