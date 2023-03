Bei der Potenzialeinschätzung wird eine Person in den Mittelpunkt gestellt. Sie wird in ihrer Welt besucht, um zu prognostizieren, ob diese Person in einer Position mit anderen Anforderungen Probleme lösen wird oder vielleicht selbst zum Problem wird.

Das mögliche, zukünftige Verhalten hängt nicht nur von Persönlichkeitsvariablen ab, sondern auch von den beruflichen und privaten Entwicklungen. Ein unvorhergesehener Schicksalsschlag (Tod eines Angehörigen) oder die Konsequenzen einer neuen Lebenssituation (Heirat) können nicht prognostizierbare Veränderungen hervorrufen.

Alle Facetten einer Person, ihre Fähigkeiten, versteckten Potenziale, ihre Persönlichkeit, was auch immer diese Person an Stärken und Schwächen auszeichnet, sind sicherlich nicht zu erfassen.

Deshalb sollte die Person aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden, die als „Hügel“ dargestellt sind. Diese Hügel müssen aus den Anforderungen der zukünftigen Position abgeleitet werden. Ein Hügel könnte die Kompetenz „Unternehmerisches Denken und Handeln“ vertreten, ein anderer „Führung und Entwicklung von Mitarbeitenden“.

Abgesehen von einer gewissen Mindestanzahl von Hügeln, wächst die Qualität nicht mit der Zahl der Hügel. Es kommt darauf an, die richtigen Hügel für die Zielposition auszuwählen und die Person so aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Dabei ist auch nicht wesentlich, ob sich die Hügel nur begrifflich unterscheiden – in Abbildung 3 als Kompetenz 3 oder Kompetenz 3a dargestellt.

Qualitativ schlechte Modelle betrachten die Person von mehreren „Hügeln“ aus, die aber thematisch alle sehr nahe zusammen liegen. In Abbildung 3 sind das die Vierecke 1, 2 und 3. In diesem Fall dominiert eine Perspektive, während andere, wichtige Facetten der Person nicht berücksichtigt werden.