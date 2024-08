Mit Mitarbeiterbindung Fachkompetenzen bewahren

Was bindet Fachkräfte an Unternehmen?

Unternehmen können aber Gegenmaßnahmen ergreifen. Zuerst können sie geeignete Mitarbeitende im Unternehmen, die einfachere Arbeiten durchführen, zu Fachkräften entwickeln.

Sie können zudem die Arbeit so gestalten, dass das Unternehmen attraktiver ist als der Mitbewerber um die gleiche Fachkraft. Wer nun glaubt, dass ein Poolbillard oder ein Ruheraum heute die Bindung ans Unternehmen stärkt, der setzt nicht an den wesentlichen Grundlagen für Bindung an.

Mitarbeiterbindung ist das Ergebnis von vielen Faktoren. Dazu gehört sicher auch das Entgelt. Beim Entgelt ist zu beobachten, dass aufwendige Systeme wie analytische Punktwertverfahren durch einfache Systeme ersetzt werden.

Was verteilt werden soll, muss zuerst verdient werden. Deshalb stehen heute die Unternehmensergebnisse im Mittelpunkt. Wenn eine individuelle Prämie an die Unternehmensergebnisse gekoppelt wird, verbessert das die Zusammenarbeit im Unternehmen.

Weitere Leistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, aber auch nicht materielle Leistungen wie Dienstwagen oder Dienstfahrrad ergänzen die Leistungen.