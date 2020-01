Warum Mitarbeiterbindung wichtig ist und wie sie funktioniert

Mitarbeiterbindung als Managementaufgabe

Mitarbeiterbindung sollte ein Unternehmensziel und eine wichtige Managementaufgabe sein. Alle Maßnahmen, die damit verbunden sind, werden auch als „Retention Management” bezeichnet. Mit Retention Management sollen die wertvollen Mitarbeiter im Unternehmen gebunden werden. Dazu sollen spezielle Angebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verhaltensweisen der Vorgesetzten und Rahmenbedingungen in der Abteilung und im Unternehmen beitragen. Unternehmen können mehrfach von leistungsfähigen und qualifizierten Mitarbeitern profitieren. Sie sparen sich vor allem die direkten und indirekten Kosten eines Personalwechsels. Und bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter kommen Faktoren wie Fachkräftemangel und die demografische Entwicklung erschwerend hinzu.

Ein strategisches Personalbindungsmanagement wird damit zu einem unverzichtbaren Teil der betrieblichen Personalpolitik. Die lebenslange Verbindung zwischen Mitarbeiter und Unternehmen ist jedoch unwahrscheinlich, sodass es beim Retention Management darauf ankommt, die Personalerhaltung im Sinne einer nachhaltigen Personalbindung zu verstehen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl haben: „Able to go but happy to stay“.