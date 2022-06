Bedeutung, Grundsätze, Ziele und Nutzen der Personalentwicklung

Die Grundsätze unserer Personalentwicklungspolitik

Strategische Bedeutung

Auch die Personalentwicklung muss bei uns einen Beitrag zur Wertschöpfung leisten und eine konsequente Ausrichtung aller eingesetzten Instrumente und Aktivitäten an der Strategie und den Zielen unseres Unternehmens gewährleisten.

Personalentwicklung im Mittelpunkt

Wir stellen eine systematische, bedarfs- und zukunftsorientierte Personalentwicklung und Nachwuchsplanung in den Mittelpunkt und versuchen dabei, Mitarbeiter- und Unternehmensinteresse stets in eine optimale Balance zu bringen.

Strenge Qualitätsstandards

Bei der Evaluierung unserer externen Partner (Seminaranbieter, Berater, Coaches usw.) und Aktivitäten achten wir auf strenge Qualitätsstandards, damit unsere Ansprüche und Qualitätserwartungen konsequent erfüllt werden.

Ziel-, Leistungs- und Fördergespräche

Wir nutzen das jährliche Ziel-, Leistungs- und Fördergespräch als Basis für die auf die Bedürfnisse des Unternehmens und seiner Beschäftigten optimal abgestimmte und ausgerichtete Mitarbeiterentwicklung.

Erfolgskontrolle

In allen unseren Aktivitäten legen wir großen Wert auf eine systematische und nach objektiven Gesichtspunkten messbare Erfolgskontrolle. Wir sind uns allerdings bewusst, dass nicht alle Kompetenzen, vor allem Soft Skills, nicht messbar, aber dennoch von Bedeutung sind. Erfolgskontrollen sind auch die Grundlage zur Optimierung und Korrektur von Personalentwicklungsmaßnahmen.

Einbezug der Mitarbeiterbedürfnisse

Die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mit einem weitgehenden Mitspracherecht stark in die Planung und Realisierung von Personalentwicklungs-Aktivitäten einbezogen. Dies betrifft insbesondere die Laufbahnziele und Perspektiven, die Talente und Präferenzen, aber auch die persönlichen Bedürfnisse und Prioritäten der Beschäftigten. In unserem Unternehmen streben wir eine lernfördernde Kultur an, die dazu ermuntert, Neues zu lernen, Altes infrage zu stellen und Erfahrungen, Wissen und Neues auszutauschen.

Evaluierung der Mitarbeiter-Zielgruppen

Die durchdachte Evaluierung der Mitarbeiter-Zielgruppen ermöglicht ein Höchstmaß an Nutzen und Effizienz für Mitarbeitende und Unternehmen. Wir konzentrieren uns auf leistungsbewusste und an ihrer Laufbahnentwicklung interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer hohen Lernmotivation und Identifikation mit unserem Unternehmen. Das Gießkannenprinzip lehnen wir ab.

Online-Learning und Social Media

Gegenüber dem E-Learning und den Möglichkeiten der Personalentwicklung 2.0 inklusive weiterer Online-Lerninstrumente sind wir aufgeschlossen und integrieren sie in unsere Aktivitäten. Wir praktizieren aber größtenteils das Blended Learning und setzen neue digitale Instrumente zurückhaltend und mit strengen Kosten-Nutzen-Analysen und Erfolgskontrollen ein.

Praxisbezug und Umsetzung

Der konsequente Praxisbezug hinsichtlich Kompetenzen, Aufgaben und Zukunftsausrichtung sowie die Sicherstellung der Umsetzung des Gelernten – dieses Thema wird in diesem Konzept gesondert behandelt – sind prioritäre Anforderungen an unsere Personalentwicklung.