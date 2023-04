Engelsadvokaten installieren

Sondieren Sie zunächst einmal mit einer einfachen Strichliste: Wie oft reden wir hier über das, was nicht funktioniert? Und wie viel läuft wirklich schief? Wie oft ist eine gute Idee tatsächlich misslungen? Um wie viel besser ist die Konkurrenz? Oder hat sie vielleicht nur die Beschäftigten mit der besseren Einstellung? Kein Sportler würde ständig von seinen Misserfolgen erzählen, wenn er zum nächsten Sieg eilen will. Ganz im Gegenteil: Er führt sich seine größten Triumphe vor Augen.

Also: Beugen Sie vor! Installieren Sie dazu in Ihren Meetings die Rolle eines „Engelsadvokaten“. Dieser hat nach der Vorstellung einer Idee immer das erste Wort. Er findet zunächst das Gute darin und gibt ihr so eine Überlebenschance. Dazu muss er eine eingehende Begründung liefern. Worte wie „super“ oder „klasse“ oder „hilfreich“ allein reichen nicht aus. Dann sind zumindest schon mal zwei Personen im Raum dafür, und die Initiatorin oder der Initiator erhält die so dringend benötigte Rückendeckung.