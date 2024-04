Hypothetische Fragen

Bei einer hypothetischen Frage wird eine Situation konstruiert, auf die sich die Frage bezieht. Der Befragte soll seine Antwort so geben, als befände er sich in dieser Situation. So kann der Fragende Informationen bekommen über Einstellungen, Werte oder Interessen des Befragten, die dieser sonst nicht offen aussprechen würde oder könnte.

Denn eine Situation wirkt in der hypothetischen Verkleidung weniger bedrohlich. Der Befragte wird zum Nachdenken angeregt und kann schon einmal eine bestimmte Situation gedanklich durchspielen.

Hypothetische Fragen werden eingeleitet durch:

Stellen Sie sich vor, …

Mal angenommen, dass …

Was wäre, wenn …

Beispiele für hypothetische Fragen

Mal angenommen, wir bekommen die drei Aufträge; wie könnten Sie die Liefertermine einhalten?

Stellen Sie sich mal vor, Frau Müller würde ihre Teilaufgabe bis Freitag nicht liefern; wie würden Sie reagieren?

Nehmen wir mal an, Sie würden die Teamleitung ab Oktober übernehmen; was würden Sie dann tun?