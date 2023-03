Ressource Selbstwirksamkeit

Wenn Menschen verschiedene Wege zum Ziel bereits zu Beginn in Betracht ziehen (Zuversicht), können sie sich leichter von einem Holzweg erholen und auf eine alternative Route umschwenken (Widerstandskraft). Wenn diese Menschen dann auch daran glauben, dass sie die Fähigkeiten haben, diese Wege bestreiten zu können, haben sie eine hohe Selbstwirksamkeit.

Selbstwirksamkeit bedeutet, nicht nur zu wissen, dass wir etwas können, sondern auch davon überzeugt zu sein, dass wir in der Lage sind, dieses Können auch einzusetzen. Je mehr Erfolgs-Erfahrungen wir sammeln, desto mehr Belege dafür sammeln wir mental. Die Grundlage unserer Fähigkeit, uns auf verschiedene Aktivitäten einzulassen, ist unsere Motivation. Sie beruht oft auf der Überzeugung, dass wir wahrscheinlich mit unseren Bemühungen erfolgreich sein werden. Um den Grad der eigenen Wirksamkeit zu beurteilen, müssen Sie jedoch analysieren, was Sie sich zutrauen und wie sich dieses Zutrauen im Laufe der Zeit und in verschiedenen Situationen verändern kann.

Menschen verbleiben oft in ihren Komfortzonen, in Bereichen, die sie gemeistert haben und in denen sie sich daher sehr sicher fühlen. Viele Menschen entdecken auch neue Bereiche, in die sie sich eines Tages hineinwagen möchten. Folglich strengen sie sich mehr an. Das geschieht jedoch nur, wenn sie ihre Ängste und ihren Widerstand gegen Veränderungen überwinden, und diesen wichtigen ersten Schritt wagen und begrüßen.