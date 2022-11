Was ist psychologische Sicherheit?

Eine Person ist psychologisch sicher, wenn sie davon überzeugt ist, dass sie innerhalb eines Teams Risiken eingehen und Kritik äußern darf – ohne, dass sie negative Konsequenzen befürchten muss.

Man könnte auch sagen: Ist jemand psychologisch sicher, vertraut derjenige seinen Teamkollegen und der Führungskraft. Der große Unterschied zwischen Vertrauen und psychologischen Sicherheit besteht darin, dass sich Vertrauen auf ein einzelnes Individuum bezieht. Wenn man von psychologischer Sicherheit spricht, geht es um den Glauben an eine positive Norm innerhalb einer Gruppe.

Eine Definition für psychologische Sicherheit könnte lauten:

Psychologische Sicherheit in Unternehmen bedeutet, dass jeder ehrlich Feedback geben kann:

Personale Spannungen werden offen angesprochen,

eigene Fehler zugegeben,

Kritik geäußert und

jeder darf um Hilfe bitten sowie

Schwächen eingestehen.

Alle lernen von- und miteinander.

Was in der Theorie simpel und logisch klingt, ist in Wahrheit eine anspruchsvolle Führungsaufgabe.