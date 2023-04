Wie Sie die Projektteams zusammenstellen

Was die Anzahl der Teilnehmenden eines Projekts betrifft, gilt: Das Team sollte so klein wie möglich und so groß wie nötig sein. Kleine Teams arbeiten effizienter. Achten Sie zudem auf ein diverses Team. Nur Marketer oder ausschließlich Programmierer in einem Projekt zu haben, ist zu einseitig. Das schadet der Kreativität und führt oft zu unbefriedigenden Produkten. Mit einer Ausnahme: Geht es um eine spezifische Prozessinnovation im Unternehmen, zum Beispiel die Umstellung auf Cloud-Lösungen, dann ist ein Fokus auf Technik-Spezialisten sinnvoll.

Die Teamgröße ist auch abhängig von der Komplexität des Projekts. Je umfangreicher das Projekt, desto mehr Ressourcen werden benötigt. Die Teamgröße kann im Laufe des Projekts angepasst werden und sollte nicht zu statisch definiert werden.