Wie disruptive Innovationen entstehen

Die bekannten Beispiele für Disruption zeigen nur die erfolgreichen Innovationen. Unzählige andere sind gescheitert oder bleiben in einer kleinen Nische stecken. Radikale Innovationen entstehen in einem langwierigen Versuch-und-Fehler-Prozess, weniger in definierten, aufeinander folgenden Schritten.

Dazu ist eine hohe Fehlertoleranz von Vorteil – was nicht Fehlertoleranz in der Fertigung zulasten der Produktqualität heißen soll, sondern Fehlertoleranz in Bezug auf Forschung und Entwicklung.

Innovatoren und Regelbrecher einer Branche zeichnet aus:

Geben sich nicht mit Bewährtem zufrieden.

Prüfen neue Chancen auf ihre Potenziale.

Beobachten und achten auf Details.

Nehmen Kunden, Lieferanten und andere Unternehmen unter die Lupe, um deren Bedürfnisse oder Trends zu erkennen.

Experimentieren gerne und ständig.

Wollen Erfahrungen sammeln und die Möglichkeiten ihrer Branche entdecken.

Vernetzen sich mit Menschen und Unternehmen aus anderen Branchen und Fachgebieten.

Das setzt eine offene, fehlertolerante und innovative Unternehmenskultur voraus. Sie zeichnet sich aus durch: