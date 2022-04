Das Team einbeziehen

Im Team ist man bekanntlich kreativer als allein. Stellen Sie im Vorfeld sicher, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihnen vertrauen.

Die Beschäftigten müssen eigene Ansichten, Bedenken und Einwände offen aussprechen dürfen – ohne anschließend Kritik oder irgendwelche Nachteile im Arbeitsalltag zu befürchten. So gehen Sie sicher, dass verschiedene Sichtweisen mit in die Überlegungen einfließen.

Erklären Sie die Methode und legen Sie dar, was Sie sich von Kill Your Company versprechen. Bitten Sie Ihre Mitarbeiter darum, sich im Vorfeld gezielt über Mitbewerber und jüngste Entwicklungen in der Branche zu informieren. Abseits des Marketings befassen sich die meisten Beschäftigten nicht intensiv mit dem aktuellen Marktgeschehen, sondern mit dem Tagesgeschäft.

Gehen Sie im Team nicht nur auf aktuelle Konkurrenten ein, sondern auch auf bereits vom Markt verdrängte Unternehmen und auf potenzielle Newcomer.