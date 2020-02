Marktanalyse und Marktforschung – Definition, Zweck und Beispiele

Absatz- und Umsatzprognosen als Ergebnis der Marktanalyse

Neben der Beschreibung eines Marktes geht es bei einer Marktanalyse letztendlich darum, den Absatz und den Umsatz, der mit einem Produkt in Zukunft erzielt werden kann, vorherzusagen oder abzuschätzen. Denn Absatz und Umsatz sind Grundlage für den Erfolg eines Unternehmens und für die Rentabilität eines Produkts. In einer Marktanalyse sollten deshalb der zukünftige Absatz und Umsatz in Form von Zahlen als Prognose oder Schätzung dargestellt werden.

Da niemand diese Zahlen für Absatz und Umsatz in der Zukunft sicher vorhersagen kann, müssen in einer Marktanalyse die Einflussfaktoren und Wirkungszusammenhänge im Markt identifiziert und herausgearbeitet werden. Diese sollen dem Entscheider sichtbar machen, welche Chancen und Risiken mit einem Markt verknüpft sein können und was die Absatz- und Umsatzzahlen verringern oder erhöhen kann. Die Marktanalyse zeigt also eine Fülle von qualitativen Einflussfaktoren für den Unternehmenserfolg auf, die im Markt begründet sind.